24 марта 2022

В Тюмени экс-сотрудника ИК подозревают в получении взятки

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы Фото:

Против бывшего сотрудника исправительной колонии №4 Тюмени возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый получал взятки за организацию в столовой на территории ИК незаконной торговли запрещенными продуктами, а также за предоставление осужденному должности завхоза по столовой. Таким образом, за оказание незаконных услуг он получил более 100 тысяч рублей», рассказали в ведомстве подробности.

Экс-сотруднику УФСИН предъявлено обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит до восьми лет колонии. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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Против бывшего сотрудника исправительной колонии №4 Тюмени возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. «По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый получал взятки за организацию в столовой на территории ИК незаконной торговли запрещенными продуктами, а также за предоставление осужденному должности завхоза по столовой. Таким образом, за оказание незаконных услуг он получил более 100 тысяч рублей», рассказали в ведомстве подробности. Экс-сотруднику УФСИН предъявлено обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит до восьми лет колонии. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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