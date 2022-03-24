В Тюмени экс-сотрудника ИК подозревают в получении взятки

25 марта 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Против бывшего сотрудника исправительной колонии №4 Тюмени возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. «По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый получал взятки за организацию в столовой на территории ИК незаконной торговли запрещенными продуктами, а также за предоставление осужденному должности завхоза по столовой. Таким образом, за оказание незаконных услуг он получил более 100 тысяч рублей», рассказали в ведомстве подробности. Экс-сотруднику УФСИН предъявлено обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит до восьми лет колонии. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Против бывшего сотрудника исправительной колонии №4 Тюмени возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. «По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый получал взятки за организацию в столовой на территории ИК незаконной торговли запрещенными продуктами, а также за предоставление осужденному должности завхоза по столовой. Таким образом, за оказание незаконных услуг он получил более 100 тысяч рублей», рассказали в ведомстве подробности. Экс-сотруднику УФСИН предъявлено обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит до восьми лет колонии. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.