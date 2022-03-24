24 марта 2022

Пермские чиновники от медицины попались на крупных взятках

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В крупных взятках уличили главного врача и бухгалтера детских больниц Фото:

В Пермском крае в получении крупных взяток обвинили главного врача одной из детских больниц региона и экс-бухгалтера детской поликлиники Кудымкара. О расследовании уголовных дел рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«С августа 2014 года по март 2019 года главный бухгалтер детской поликлиники города Кудымкар получила от индивидуального предпринимателя — поставщика в указанное медицинское учреждение детского питания, взятку в виде денег на общую сумму более 1 миллиона рублей, за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, действий, входящих в ее служебные полномочия. Действия были связаны со своевременной и полной оплатой поставленной в медицинское учреждение продукции, а также за общее покровительство данному предпринимателю», — раскрыли фабулу одного из дел на сайте ведомства.

Что касается главного врача, то по версии следствия, обвиняемая, «являясь главным врачом регионального специализированного детского учреждения здравоохранения в период с июля 2015 года по декабря 2017 года, получила лично взятку от руководителя одного из отделов организации за общее покровительство и попустительство по службе в сумме более 117 тысяч рублей», сообщили в СК. Оба уголовных дела следователи в ближайшее время передадут в суд.

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В Пермском крае в получении крупных взяток обвинили главного врача одной из детских больниц региона и экс-бухгалтера детской поликлиники Кудымкара. О расследовании уголовных дел рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «С августа 2014 года по март 2019 года главный бухгалтер детской поликлиники города Кудымкар получила от индивидуального предпринимателя — поставщика в указанное медицинское учреждение детского питания, взятку в виде денег на общую сумму более 1 миллиона рублей, за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, действий, входящих в ее служебные полномочия. Действия были связаны со своевременной и полной оплатой поставленной в медицинское учреждение продукции, а также за общее покровительство данному предпринимателю», — раскрыли фабулу одного из дел на сайте ведомства. Что касается главного врача, то по версии следствия, обвиняемая, «являясь главным врачом регионального специализированного детского учреждения здравоохранения в период с июля 2015 года по декабря 2017 года, получила лично взятку от руководителя одного из отделов организации за общее покровительство и попустительство по службе в сумме более 117 тысяч рублей», сообщили в СК. Оба уголовных дела следователи в ближайшее время передадут в суд.
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