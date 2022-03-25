Лор Лесков назвал последствия привыкания к каплям в нос

26 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сосудосуживающие капли имеют лишь временный эффект Фото: Анна Майорова © URA.RU Человек, применяющий сосудосуживающие капли для носа, может стать навсегда зависимым от этого препарата. Помочь в этой ситуации может только гормональное лечение или хирургическое вмешательство, рассказал URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков. «Опасность состоит в том, что наступит момент, когда вы не сможете дышать без капель. Привыкание возникает к одному единственному виду капель — это сосудосуживающие препараты, то есть, препараты на основе адреналина или каких-то его соединений. Они заставляют сжиматься сосуды. Если потом вы попытаетесь перестать использовать капли, окажется, что у вас постоянно присутствует отек слизистой оболочки носа», — сказал Иван Лесков. Существует два варианта лечения зависимости от капель в нос, добавил лор. «Варианты лечения от зависимости очень тяжелые. Это длительное применение гормональных препаратов, хотя и местных, но все равно это долго и гормоны никогда не были такими белыми и пушистыми. Либо второй вариант, это лечение хирургическое. Согласитесь, что и то, и другое не вызывает никакого оптимизма», — уточнил он. Лесков отметил, что сосудосуживающие капли помогают лишь временно. «Лечение, которое реально помогает, это не сосудосуживающие капли при остром рините. Это противовоспалительные препараты, это препараты, которые подавляют инфекции, которые снимают аллергические реакции. Сосудосуживающие капли снимают заложенность. Всю остальную работу делают другие лекарства», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек, применяющий сосудосуживающие капли для носа, может стать навсегда зависимым от этого препарата. Помочь в этой ситуации может только гормональное лечение или хирургическое вмешательство, рассказал URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков. «Опасность состоит в том, что наступит момент, когда вы не сможете дышать без капель. Привыкание возникает к одному единственному виду капель — это сосудосуживающие препараты, то есть, препараты на основе адреналина или каких-то его соединений. Они заставляют сжиматься сосуды. Если потом вы попытаетесь перестать использовать капли, окажется, что у вас постоянно присутствует отек слизистой оболочки носа», — сказал Иван Лесков. Существует два варианта лечения зависимости от капель в нос, добавил лор. «Варианты лечения от зависимости очень тяжелые. Это длительное применение гормональных препаратов, хотя и местных, но все равно это долго и гормоны никогда не были такими белыми и пушистыми. Либо второй вариант, это лечение хирургическое. Согласитесь, что и то, и другое не вызывает никакого оптимизма», — уточнил он. Лесков отметил, что сосудосуживающие капли помогают лишь временно. «Лечение, которое реально помогает, это не сосудосуживающие капли при остром рините. Это противовоспалительные препараты, это препараты, которые подавляют инфекции, которые снимают аллергические реакции. Сосудосуживающие капли снимают заложенность. Всю остальную работу делают другие лекарства», — заключил собеседник агентства.