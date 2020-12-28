Возглавил список владелец «Лукойла» Вагит Алекперов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Деловой журнал Forbes составил свой список из десяти богатейших российских бизнесменов, лишившихся в этом году части своего состояния на фоне кризиса и коронавируса. Семь из десяти представителей рейтинга издания владеют бизнесом в УрФО.

«Forbes сравнил состояния 200 богатейших россиян на 20 декабря 2019 года и на 20 декабря 2020 года и выяснил, кто из них пострадал от происходящего сильнее всего», — сообщает издание. Согласно представленной информации, в общей сложности российские олигархи потеряли в этом году 17,598 миллиардов долларов.

Первое место в рейтинге занимает президент и владелец крупнейшей нефтяной компании России «Лукойл» (ХМАО) Вагит Алекперов. За прошедший год он потерял 4,082 миллиарда долларов.

Второе место — у главы «Новатэка» и «Сибура» (одно из нефтехимических предприятий расположено в Тобольске) Леонида Михельсона. За год его состояние уменьшилось на 3,555 миллиарда долларов.

На третьем месте — Геннадий Тимченко. Основой его состояния также являются доли в «Новатэке» и «Сибуре». Кроме того, бизнесмен владеет акциями в «Стройтранснефтегазе» и «Трансойле». Бизнесмен за год лишился 2,339 миллиардов долларов.

Четвертое место занял Леонид Федун, владеющий 12% долей в «Лукойле». Его состояние за год уменьшилось на 1,757 миллиардов долларов.

На пятом месте главный акционер промышленно-финансовой группы «Сафмар» (в группу компаний входит нефтедобывающий холдинг ПАО НК «РуссНефть», большинство мощностей которого сосредоточено в ХМАО) Михаил Гуцериев. В текущем году он потерял 1,689 миллиардов долларов.

Также в рейтинг Forbes вошли владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (-1,533 миллиарда долларов), глава «Русской медной компании» (осуществляет деятельность в Свердловской и Челябинской областях) Игорь Алтушкин (-1,331 миллиарда), бывший руководитель объединенной компании «Русал» Олег Дерипаска (-1,072 миллиарда) и генеральный директор «Сургутнефтегаза» (Сургут) Владимир Богданов (-1,002 миллиарда). Замыкают десятку владельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. Состояние каждого из них сократилось на 0,995 миллиарда долларов.