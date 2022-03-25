Кремль: у Европы осталось четыре дня на выполнение ультиматума РФ

25 марта 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что президент дал поручение «Газпрому» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У Европы осталось четыре дня для, чтобы согласиться на покупку газа у России в рублях, через этот срок «Газпром» будет принимать оплату только в этой валюте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть поручение „Газпрому“ от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение недели, оставшихся четырех дней „Газпром“ должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную систему, как это можно будет осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей», — отметил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественным странам будут продавать газ за рубли, сообщает ОТР. По его словам, в такой ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Поводом стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательства перед Россией. В ЕС обвинили Москву в попытке обхода санкций и заявили, что не дадут возможности требовать оплаты газа в рублях. В Германии отметили, что смогут платить за газ в рублях, но это будет нарушением введенных санкций против Центробанка РФ, передает RT. Санкции в отношении РФ Европа и США начали вводить жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. Путин отмечал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Ограничения ввели бы и без начала спецоперации, заявлял президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Европы осталось четыре дня для, чтобы согласиться на покупку газа у России в рублях, через этот срок «Газпром» будет принимать оплату только в этой валюте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть поручение „Газпрому“ от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение недели, оставшихся четырех дней „Газпром“ должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную систему, как это можно будет осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей», — отметил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественным странам будут продавать газ за рубли, сообщает ОТР. По его словам, в такой ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Поводом стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательства перед Россией. В ЕС обвинили Москву в попытке обхода санкций и заявили, что не дадут возможности требовать оплаты газа в рублях. В Германии отметили, что смогут платить за газ в рублях, но это будет нарушением введенных санкций против Центробанка РФ, передает RT. Санкции в отношении РФ Европа и США начали вводить жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. Путин отмечал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Ограничения ввели бы и без начала спецоперации, заявлял президент.