В Китае перечислили все семь «грехов» США в ситуации на Украине

Китай рассказал про семь «грехов» США по отношению к Украине Фото: The White House

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США хоть и строят из себя «силы добра», однако по отношению к Украине они совершили семь «грехов». Об этом написано в китайской ежедневной газете Global Times.

«Изображая себя „защитниками“ прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии „универсальные ценности“ принесли беспорядок и трудности. <…> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса», — пишет автор статьи китайской газеты.

По мнению публикатора, Украина стала жертвой необоснованного расширения НАТО на восток, что привело к посягательству на экзистенциальные интересы России. Кроме того, США сделали все для разлада отношений между Россией и Европой. Также, по мнению автора статьи, США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара, а также занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве. Также газета пишет, что Вашингтон напрямую снабжает Украину оружием, вместе с этим обвиняя Россию в агрессии. И последний «грех», названный журналистом, — попытка Вашингтона спровоцировать внешние конфликты, чтобы скрыть свои внутренние проблемы. Автор считает, что Америка погрязла в социальном неравенстве, политической поляризации, расовой нетерпимости и последствиях пандемии COVID.

Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.

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