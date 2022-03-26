Украинский офицер пытался спастись из Мариуполя под видом беженца

В Мариуполе задержали украинского офицера Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе, на выезде из города, российские военные задержали украинского офицера, который хотел сбежать под видом гражданского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оставшиеся мои вышли, около 200 [человек] назад. Я не знаю, где они, вышли малыми группами. Позиции людей последние были в районе порта Мариуполя», — пояснил при задержании замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты.

В ходе спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, продолжаются бои за Мариуполь. Более 700 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Среди эвакуированных находятся 159 детей, отмечает Nation News.

От националистов и ВСУ уже освобождено 93% территории ЛНР и 54% ДНР. Под контроль формирований народных милиций ЛНР и ДНР перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. ВС РФ нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587.

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