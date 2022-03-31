Киберэксперт объяснил, что нельзя делать при включенном VPN

В использовании VPN-сервисов главный вопрос заключается в доверии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При включенном на устройстве VPN-сервисе не рекомендуется открывать свои банковские аккаунты или электронную почту. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Я бы не рекомендовал использовать VPN-сервисы для того, чтобы заходить в какие-то критичные аккаунты, такие, как интернет-банк или электронная почта, к которой привязаны другие аккаунты и учетные записи. Это будет компрометация информации, а это небезопасно. Если мы используем VPN для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, который заблокирован, это лайтовый вариант», — сказал URA.RU Владимир Ульянов.

Специалист подчеркнул, что в использовании таких сервисов многое зависит от того, насколько пользователь ему доверяет. «Тут самый главный вопрос к доверию VPN-сервису. Он, конечно, прикрывает нас от операторов связи и позволяет заходить на какие-то сайты, которые заблокированы, находятся в реестре запрещенных. При этом мы должны доверять самому сервису, потому что мы через него работаем, соответственно передаем информацию», — уточнил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN, которые используются для обхода блокировок сайтов и сервисов. Он подчеркнул, что Роскомнадзор намерен продолжить такую работу и дальше.