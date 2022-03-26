Байден: экономика России сократится вдвое

26 марта 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Байден считает, что экономика России сократится вдвое Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в Варшаве. «Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы <…> Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. По словам лидера США, до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире. Запад начал вводить жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. В то же время ограничения также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в Варшаве. «Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы <…> Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. По словам лидера США, до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире. Запад начал вводить жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. В то же время ограничения также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.