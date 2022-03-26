Политолог: санкции против РФ бьют по рейтингам лидеров Запада

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Главы западных стран ощущают последствия антироссйиских санкций на себе Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции, которые ввели страны коллективного Запада против России, снижают рейтинг лидеров этих государств, поскольку ограничения несут в себе неприятные экономические последствия для их собственных граждан в виде роста цен на отопление, товары и инфляции. Об этом URA.RU заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Санкции уже привели к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые и ввели. В первую очередь, речь идет о росте цен на энергоносители, бензин, дизельное топливо и жилищно-коммунальные услуги. Санкциями, которые ввелись против России, оказались задетыми каждый житель Европы. Можно сказать так, что санкции были введены не только против России, но и против своего народа. В связи с этим мы можем наблюдать существенное снижение рейтингов у западных политиков», — сказал Павел Данилин.

Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена. «У него никогда не было таких низких рейтингов. Сегодня его уровень составляет 40%. Это говорит о том, что Байден лишился каких-либо шансов на то, чтобы быть консолидирующей фигурой. Это однозначно хромая утка, и что-то с этим придется делать. Аналогичным образом плохие рейтинги у Бориса Джонсона. Они у него и без того был низкие на фоне скандала с коронавирусом, но тут стало еще хуже. Это тоже показывает, что британские жители островов совсем недовольны происходящим», — объяснил он.

Собеседник агентства уточнил, лишь некоторые западные политики не теряют доверия среди своего населения. «У президента Франции Эммануэля Макрона в связи с тем, что он проводит переговоры рейтинг немножечко подрос, это факт. Что касается канцлера ФРГ Олафа Шольца, то какие он переговоры проводит? Он проводит силовые переговоры. Все время наезжает, все время что-то требует», — заявил Данилин.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны.

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Новые санкции, которые ввели страны коллективного Запада против России, снижают рейтинг лидеров этих государств, поскольку ограничения несут в себе неприятные экономические последствия для их собственных граждан в виде роста цен на отопление, товары и инфляции. Об этом URA.RU заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Санкции уже привели к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые и ввели. В первую очередь, речь идет о росте цен на энергоносители, бензин, дизельное топливо и жилищно-коммунальные услуги. Санкциями, которые ввелись против России, оказались задетыми каждый житель Европы. Можно сказать так, что санкции были введены не только против России, но и против своего народа. В связи с этим мы можем наблюдать существенное снижение рейтингов у западных политиков», — сказал Павел Данилин. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена. «У него никогда не было таких низких рейтингов. Сегодня его уровень составляет 40%. Это говорит о том, что Байден лишился каких-либо шансов на то, чтобы быть консолидирующей фигурой. Это однозначно хромая утка, и что-то с этим придется делать. Аналогичным образом плохие рейтинги у Бориса Джонсона. Они у него и без того был низкие на фоне скандала с коронавирусом, но тут стало еще хуже. Это тоже показывает, что британские жители островов совсем недовольны происходящим», — объяснил он. Собеседник агентства уточнил, лишь некоторые западные политики не теряют доверия среди своего населения. «У президента Франции Эммануэля Макрона в связи с тем, что он проводит переговоры рейтинг немножечко подрос, это факт. Что касается канцлера ФРГ Олафа Шольца, то какие он переговоры проводит? Он проводит силовые переговоры. Все время наезжает, все время что-то требует», — заявил Данилин. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны.
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