Глава МИД Британии пригрозила удвоить санкции против России

Британия может удвоить санкции против России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
В настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия», — таким мнением поделилась Лиз Трасс в интервью газете Telegraph, передает РИА «Новости». Что касается полного снятия санкций, британский политик заявила, что такое возможно только при «полном прекращении огня и выводе войск», а также, если власти России обязуются, что в будущем подобные действия не повторятся. Лиз Трасс подчеркнула, что такой рычаг воздействия на Россию не использовался даже в 2014 году. Министр иностранных дел Британии сообщила, что когда наступит время для переговоров, она хочет, чтобы Лондон сыграл ключевую роль в обеспечении поддержки Украины.
Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон введет против РФ сотню новых санкций. На сегодняшний день Британии ввели ограничения в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. Кроме того, власти страны отправили на Украину почти все свои противотанковые ракеты.
Британия может удвоить санкции против России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. В настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия», — таким мнением поделилась Лиз Трасс в интервью газете Telegraph, передает РИА «Новости». Что касается полного снятия санкций, британский политик заявила, что такое возможно только при «полном прекращении огня и выводе войск», а также, если власти России обязуются, что в будущем подобные действия не повторятся. Лиз Трасс подчеркнула, что такой рычаг воздействия на Россию не использовался даже в 2014 году. Министр иностранных дел Британии сообщила, что когда наступит время для переговоров, она хочет, чтобы Лондон сыграл ключевую роль в обеспечении поддержки Украины. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон введет против РФ сотню новых санкций. На сегодняшний день Британии ввели ограничения в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. Кроме того, власти страны отправили на Украину почти все свои противотанковые ракеты.