Британия поставила Украине почти все свои противотанковые ракеты

22 марта 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны Великобритании не догадался, что его разыгрывают российские пранкеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Великобритании зафиксировало нехватку вооружения в стране, в частности противотанковых ракет, из-за поставок их на Украину. Об этом заявил глава британского министерства Бен Уоллес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Мы отправили вам более 4 тысяч штук [противотанковых управляемых ракет NLAW]. <…> У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день разговариваю с министром Резниковым [министр обороны Украины]», — подчеркнул британский министр. Видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова (Вована). Один из пранкеров позвонил министру по видеосвязи и с помощью современных технологий выдал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. После беседы российских пранкеров с Уоллесом, власти Британии приняли меры для определения подлинности этого разговора. Представитель офиса британского премьера заявил, что «за ложные телефонные звонки британским министрам» несет ответственность Россия. По словам Бена Уоллеса, его собеседник не вызвал у него никаких подозрений. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года инициировал проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации республики. Глава государства отметил, что спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны Великобритании зафиксировало нехватку вооружения в стране, в частности противотанковых ракет, из-за поставок их на Украину. Об этом заявил глава британского министерства Бен Уоллес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Мы отправили вам более 4 тысяч штук [противотанковых управляемых ракет NLAW]. <…> У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день разговариваю с министром Резниковым [министр обороны Украины]», — подчеркнул британский министр. Видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова (Вована). Один из пранкеров позвонил министру по видеосвязи и с помощью современных технологий выдал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. После беседы российских пранкеров с Уоллесом, власти Британии приняли меры для определения подлинности этого разговора. Представитель офиса британского премьера заявил, что «за ложные телефонные звонки британским министрам» несет ответственность Россия. По словам Бена Уоллеса, его собеседник не вызвал у него никаких подозрений. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года инициировал проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации республики. Глава государства отметил, что спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение».