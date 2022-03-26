Финансист назвал два условия для краха доллара

27 марта 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Доллар может потерять свое господство в случае масштабного кризиса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чтобы доллар лишился мирового господства, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность. Таким мнением поделился аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Другой возможный сценарий краха доллара, по мнению финансиста, — масштабный мировой кризис. «Чтобы инвесторы и банки не захотели вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, либо должен случиться масштабный мировой кризис», — передает слова Маслова агентство «Прайм». Как утверждает финансист, эпоха «гегемонии доллара», вероятно, наступит нескоро из-за крайней развитой экономики США и быстрой сменяемости американской власти. Вариант с быстрым переходом на другие валюты возможен в случае мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной, считает аналитик. «Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать „мягкую силу“ и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует», — сказал Маслов, отметив, что таких стран сейчас нет. Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил. что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы доллар лишился мирового господства, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность. Таким мнением поделился аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Другой возможный сценарий краха доллара, по мнению финансиста, — масштабный мировой кризис. «Чтобы инвесторы и банки не захотели вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, либо должен случиться масштабный мировой кризис», — передает слова Маслова агентство «Прайм». Как утверждает финансист, эпоха «гегемонии доллара», вероятно, наступит нескоро из-за крайней развитой экономики США и быстрой сменяемости американской власти. Вариант с быстрым переходом на другие валюты возможен в случае мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной, считает аналитик. «Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать „мягкую силу“ и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует», — сказал Маслов, отметив, что таких стран сейчас нет. Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил. что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара.