Финансист Сосновский назвал точку, с которой начался крах доллара

Переход на расчеты в рублях — это уместное решение, считает Григорий Сосновский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара. Такое мнение высказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

«Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жесткая инициатива. Первые сигналы об уходе от повсеместной долларовой системы приходят. Переход на расчеты в рублях выглядит уместным решением, хоть и беспрецедентным. Это важный шаг на пути к дедолларизации», — сказала Сосновский в беседе с изданием «Прайм».

Ранее США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции из-за проведения вынужденной специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Президент отметил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру». Санкции Запада, в частности, были направлены на нефтегазовый сектор РФ. Владимир Путин сообщил, что в качестве ответных мер Россия будет продавать нефть и газ в рублях.

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