Аналитик предсказал крах доллара

19 марта 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Аналитик Шеин считает, что доллар уже перестает быть основной валютой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Такое заявление сделал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. «Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — поделился мнением Шеин в беседе с агентством «Прайм». Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор КНР, Индия, Россия и страны Евросоюза стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты. Ранее в Китае заявляли, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Озвучивалось мнение, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Такое заявление сделал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. «Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — поделился мнением Шеин в беседе с агентством «Прайм». Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор КНР, Индия, Россия и страны Евросоюза стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты. Ранее в Китае заявляли, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Озвучивалось мнение, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.