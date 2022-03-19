Аналитик предсказал крах доллара

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Аналитик Шеин считает, что доллар уже перестает быть основной валютой Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Такое заявление сделал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики.

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — поделился мнением Шеин в беседе с агентством «Прайм». Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор КНР, Индия, Россия и страны Евросоюза стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты.

Ранее в Китае заявляли, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Озвучивалось мнение, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

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Доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Такое заявление сделал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. «Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — поделился мнением Шеин в беседе с агентством «Прайм». Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор КНР, Индия, Россия и страны Евросоюза стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты. Ранее в Китае заявляли, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Озвучивалось мнение, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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