Депутат Екатеринбурга переводит бизнес в Грузию, избегая санкций

По словам Алексея Холодарева, он уже вернулся в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), владеющий IT-компанией «Рассвет», переводит часть бизнеса в Грузию, чтобы иметь возможность использовать сервисы, недоступные в России из-за санкций. Об этом он рассказал URA.RU, комментируя свой пост в Facebook (соцсеть внесена в реестр запрещенных в РФ сайтов).

«Примеряем новые рабочие места», — сообщил ночью 27 марта своим подписчикам Холодарев, сопроводив запись фотографией из Тбилиси и хэштегом «миграция». В политтусовке тут же заговорили об отъезде народного избранника — учитывая, что ранее он публично выступил против спецоперации РФ на Украине.

«Нет, такого [эмиграции] не было. Мы немного диверсифицируем наш бизнес, и я был в командировке. Хотим разместить там [в Грузии] часть нашего бизнеса, потому что сейчас мы не можем платить за сервисы, которыми пользуемся — это Австралия, Германия, Америка. И не получаем, собственно, денег от наших партнеров, клиентов из Европы. А там [в Грузии] можем [это делать]», — сказал Холодарев, отметив, что уже вернулся в Екатеринбург.

Как писало URA.RU, с началом операции по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны усилили санкционное давление на Россию. За этим последовал уход с российского рынка десятков зарубежных компаний. В своих заявлениях западные политики отмечали, что основная цель ограничений — нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ.

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