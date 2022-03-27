Аналитик: четверть россиян готова брать ипотеку с высокой ставкой

27 марта 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Готовое жилье будет тяжелее продать, считает Татьяна Решетникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более четверти россиян готовы оформлять ипотечные кредиты на готовое жилье по заградительным ставкам. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, комментируя изменение спроса на ипотеку с момента роста ключевой ставки. «В последнюю неделю февраля 73% россиян отдавали предпочтение ипотечным кредитам по ставке от 8 до 12% годовых, 22% — льготным ипотечным кредитам по ставкам до 7% включительно и 5% по ставкам от 13% и выше. После первой недели марта спрос кардинально изменился. В период с 21 по 27 марта, доля тех, кто выбрал ипотечные программы на строящееся жилье, до 7% включительно, выросла более чем в два раза до 65%, 26% заемщиков подали заявки на кредиты по ставкам от 19 до 24%. Остальные — те, кто успел подписать кредитные договоры по ранее одобренным ставкам», — рассказала Татьяна Решетникова. Она добавила, что перекос в сторону льготных ипотечных программ негативно скажется на рынке в будущем. «Более трети квартир на вторичном рынке продаются с целью покупки более комфортного жилья в новостройках. Из-за недоступности кредитов на готовое жилье собственникам будет сложнее продать свои квартиры и им придется снижать цену своих объектов», — отметила эксперт. По словам замруководителя ипотечного департамента, эта ситуация сделает менее доступной покупку новостроек для них. Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Это стало исторически максимальным значением. После этого решения, банки подняли ставки по ипотеке и вкладам. На последнем заседании регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более четверти россиян готовы оформлять ипотечные кредиты на готовое жилье по заградительным ставкам. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, комментируя изменение спроса на ипотеку с момента роста ключевой ставки. «В последнюю неделю февраля 73% россиян отдавали предпочтение ипотечным кредитам по ставке от 8 до 12% годовых, 22% — льготным ипотечным кредитам по ставкам до 7% включительно и 5% по ставкам от 13% и выше. После первой недели марта спрос кардинально изменился. В период с 21 по 27 марта, доля тех, кто выбрал ипотечные программы на строящееся жилье, до 7% включительно, выросла более чем в два раза до 65%, 26% заемщиков подали заявки на кредиты по ставкам от 19 до 24%. Остальные — те, кто успел подписать кредитные договоры по ранее одобренным ставкам», — рассказала Татьяна Решетникова. Она добавила, что перекос в сторону льготных ипотечных программ негативно скажется на рынке в будущем. «Более трети квартир на вторичном рынке продаются с целью покупки более комфортного жилья в новостройках. Из-за недоступности кредитов на готовое жилье собственникам будет сложнее продать свои квартиры и им придется снижать цену своих объектов», — отметила эксперт. По словам замруководителя ипотечного департамента, эта ситуация сделает менее доступной покупку новостроек для них. Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Это стало исторически максимальным значением. После этого решения, банки подняли ставки по ипотеке и вкладам. На последнем заседании регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.