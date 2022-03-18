Центробанк принял решение по ключевой ставке

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Центробанк не стал поднимать ключевую ставку Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк РФ не стал поднимать ключевую ставку выше исторического максимума. Соответствующее решение принял Совет директоров Банка России.

«Банк России по итогам своего заседания сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 20% годовых», — говорится в решении совета директоров. Оно опубликовано на сайте регулятора.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Повышение произошло на фоне санкций против банковской системы РФ из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После решения Центробанка Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%. ВТБ повысил ставки по ипотеке до 22,4%, пишет RT.

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Центробанк РФ не стал поднимать ключевую ставку выше исторического максимума. Соответствующее решение принял Совет директоров Банка России. «Банк России по итогам своего заседания сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 20% годовых», — говорится в решении совета директоров. Оно опубликовано на сайте регулятора. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Повышение произошло на фоне санкций против банковской системы РФ из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После решения Центробанка Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%. ВТБ повысил ставки по ипотеке до 22,4%, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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