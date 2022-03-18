Центробанк принял решение по ключевой ставке

Центробанк РФ не стал поднимать ключевую ставку выше исторического максимума. Соответствующее решение принял Совет директоров Банка России. «Банк России по итогам своего заседания сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 20% годовых», — говорится в решении совета директоров. Оно опубликовано на сайте регулятора. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Повышение произошло на фоне санкций против банковской системы РФ из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После решения Центробанка Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%. ВТБ повысил ставки по ипотеке до 22,4%, пишет RT.