Финансовый консультант предостерегла от покупки акций

28 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ставки по депозитам скоро начнут снижаться, предупредила Алена Никитина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Покупка акций может обернуться для россиян потерей половины вложенных средств. Таким мнением с URA.RU поделилась эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего. Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50%», — рассказала Алена Никитина. Для тех, кто решает рискнуть или приобрести бумаги на длительную перспективу, финансовый консультант призвала внимательнее выбирать компании. «Если мы покупаем акции, мы покупаем кусочек бизнеса. Если у этого бизнеса есть активы и он не закредитован по уши, то вряд ли с ним что-то произойдет. Просто нужно брать надежный бизнес, крупные компании. Если смотреть список из 33 акций, которые торговались у нас, можно из него что-то выбирать, например, „Газпром“, Сбербанк», — отметила эксперт. Также, по ее словам, сейчас бесполезна в качестве вложения покупка валюты. «Сейчас уже защищаться от курса доллара бессмысленно. Валюту, в принципе, покупать негде. Это надо было делать раньше. Сейчас курс снижается, и он продолжит свое снижение. Причин, что рубль будет укрепляться больше, чем он будет ослабляться. 70 на 30 шансов на укрепление», — сообщила Никитина. Она считает, что лучше положить деньги на депозит. «Сейчас самый удачный момент. Ничем не рискуя, можно получать 21% годовых. Можно даже лесенкой сделать: треть накоплений положить на одномесячный, треть — на двухмесячный и треть на трехмесячный. Возможно, такие ставки будут уже неактуальны. Они уже начали снижаться. Если есть желание вложить на подольше, есть облигации федерального займа (ОФЗ), которые приносят 15-17% годовых», — заключила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Покупка акций может обернуться для россиян потерей половины вложенных средств. Таким мнением с URA.RU поделилась эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего. Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50%», — рассказала Алена Никитина. Для тех, кто решает рискнуть или приобрести бумаги на длительную перспективу, финансовый консультант призвала внимательнее выбирать компании. «Если мы покупаем акции, мы покупаем кусочек бизнеса. Если у этого бизнеса есть активы и он не закредитован по уши, то вряд ли с ним что-то произойдет. Просто нужно брать надежный бизнес, крупные компании. Если смотреть список из 33 акций, которые торговались у нас, можно из него что-то выбирать, например, „Газпром“, Сбербанк», — отметила эксперт. Также, по ее словам, сейчас бесполезна в качестве вложения покупка валюты. «Сейчас уже защищаться от курса доллара бессмысленно. Валюту, в принципе, покупать негде. Это надо было делать раньше. Сейчас курс снижается, и он продолжит свое снижение. Причин, что рубль будет укрепляться больше, чем он будет ослабляться. 70 на 30 шансов на укрепление», — сообщила Никитина. Она считает, что лучше положить деньги на депозит. «Сейчас самый удачный момент. Ничем не рискуя, можно получать 21% годовых. Можно даже лесенкой сделать: треть накоплений положить на одномесячный, треть — на двухмесячный и треть на трехмесячный. Возможно, такие ставки будут уже неактуальны. Они уже начали снижаться. Если есть желание вложить на подольше, есть облигации федерального займа (ОФЗ), которые приносят 15-17% годовых», — заключила собеседница URA.RU.