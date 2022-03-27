В общей сложности в городе проводятся работы на 20 участках дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге перекрыто движение более чем на 20 участках. URA.RU собрало список мест, где закрыто или частично перекрыто движение на дорогах.

Только в Чкаловском районе перекрыто шесть участков. В список входит строительство дороги в районе Солнечном и ремонтные работы на улице Авиационной. Также перекрыто два участка на Объездной автодороге и один закрыт для движения на улице Щербакова.

Перекрытия также есть в Верх-Исетском районе и в центре города. Также несколько участков перекрыто в районе Сибирского тракта и на кольцевой дороге Екатеринбурга. Кроме того ограничено движение по улице Калинина на Уралмаше и строится переулок Верхний в районе нового жилого комплекса «Белая Башня».

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу для масштабного строительства. Там дорожники отстраивают колею для трамвайной линии в новый район города.

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