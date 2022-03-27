27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Какие дороги перекрыты в Екатеринбурге. Карта, список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка хранилища РАО. Красноярский край, Железногорск, каток, строительство дороги, строительная техника, новая дорога
В общей сложности в городе проводятся работы на 20 участках дорог Фото:

В Екатеринбурге перекрыто движение более чем на 20 участках. URA.RU собрало список мест, где закрыто или частично перекрыто движение на дорогах.

Только в Чкаловском районе перекрыто шесть участков. В список входит строительство дороги в районе Солнечном и ремонтные работы на улице Авиационной. Также перекрыто два участка на Объездной автодороге и один закрыт для движения на улице Щербакова.

Перекрытия также есть в Верх-Исетском районе и в центре города. Также несколько участков перекрыто в районе Сибирского тракта и на кольцевой дороге Екатеринбурга. Кроме того ограничено движение по улице Калинина на Уралмаше и строится переулок Верхний в районе нового жилого комплекса «Белая Башня».

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу для масштабного строительства. Там дорожники отстраивают колею для трамвайной линии в новый район города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге перекрыто движение более чем на 20 участках. URA.RU собрало список мест, где закрыто или частично перекрыто движение на дорогах. Только в Чкаловском районе перекрыто шесть участков. В список входит строительство дороги в районе Солнечном и ремонтные работы на улице Авиационной. Также перекрыто два участка на Объездной автодороге и один закрыт для движения на улице Щербакова. Перекрытия также есть в Верх-Исетском районе и в центре города. Также несколько участков перекрыто в районе Сибирского тракта и на кольцевой дороге Екатеринбурга. Кроме того ограничено движение по улице Калинина на Уралмаше и строится переулок Верхний в районе нового жилого комплекса «Белая Башня». Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу для масштабного строительства. Там дорожники отстраивают колею для трамвайной линии в новый район города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...