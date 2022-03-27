Американка из Мариуполя рассказала о гибели детей от рук ВСУ

28 марта 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ погибли двое 17-летних детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спасшаяся из Мариуполя гражданка США Анастасия Краснова рассказала о гибели двух подростков от рук украинских радикалов. По ее словам, боевики ВСУ обстреливали жилой дом из детского садика. «Приехал микроавтобус без окон <…> Там выбегают украинские военные. Потом мы наблюдали, как горела часть этого садика. Потом я увидела украинский танк», — поделилась девушка в беседе с «Известиями». По ее словам, одна мина упала около дома, другая попала на третий этаж. В результате были убиты трое человек, включая двух 17-летних детей. Выяснилось, что обстрел велся со стороны детского сада. Сама Краснова провела ночь в подвале. На следующий день пришли российские военные и попросили эвакуироваться из-за обстрелов в городе. Президент РФ Владимир путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спасшаяся из Мариуполя гражданка США Анастасия Краснова рассказала о гибели двух подростков от рук украинских радикалов. По ее словам, боевики ВСУ обстреливали жилой дом из детского садика. «Приехал микроавтобус без окон <…> Там выбегают украинские военные. Потом мы наблюдали, как горела часть этого садика. Потом я увидела украинский танк», — поделилась девушка в беседе с «Известиями». По ее словам, одна мина упала около дома, другая попала на третий этаж. В результате были убиты трое человек, включая двух 17-летних детей. Выяснилось, что обстрел велся со стороны детского сада. Сама Краснова провела ночь в подвале. На следующий день пришли российские военные и попросили эвакуироваться из-за обстрелов в городе. Президент РФ Владимир путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.