В Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог

С 5 по 11 апреля в Тюмени будет временно перекрыта для движения ул. Домостроителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени с 5 по 11 апреля из-за ремонта сетей теплоснабжения будет перекрыто дорожное движение по ул. Домостроителей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«В связи со строительством сетей обратного теплоснабжения с 05.04.2022 по 11.04.2022 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Домостроителей в районе дома № 8. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ», — указано в сообщении администрации Тюмени.

На время ремонта тюменцам предлагают воспользоваться схемами объезда. Они пройдут через улицы Лесопарковая, Западносибирская и Казачьи луга.