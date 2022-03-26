26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

В Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
С 5 по 11 апреля в Тюмени будет временно перекрыта для движения ул. Домостроителей Фото:

В Тюмени с 5 по 11 апреля из-за ремонта сетей теплоснабжения будет перекрыто дорожное движение по ул. Домостроителей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«В связи со строительством сетей обратного теплоснабжения с 05.04.2022 по 11.04.2022 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Домостроителей в районе дома № 8. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ», — указано в сообщении администрации Тюмени.

На время ремонта тюменцам предлагают воспользоваться схемами объезда. Они пройдут через улицы Лесопарковая, Западносибирская и Казачьи луга.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени с 5 по 11 апреля из-за ремонта сетей теплоснабжения будет перекрыто дорожное движение по ул. Домостроителей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «В связи со строительством сетей обратного теплоснабжения с 05.04.2022 по 11.04.2022 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Домостроителей в районе дома № 8. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ», — указано в сообщении администрации Тюмени. На время ремонта тюменцам предлагают воспользоваться схемами объезда. Они пройдут через улицы Лесопарковая, Западносибирская и Казачьи луга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...