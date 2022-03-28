28 марта 2022
27 марта 2022
25 марта 2022

ГУФСИН нашло сотни потенциальных бунтовщиков в пермских колониях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Склонные к организации массовых беспорядков осужденные находятся на особом контроле у сотрудников ГУФСИН Фото:

Сотни осужденных, отбывающих наказание в колониях Пермского края, склонны к организации массовых беспорядков, провокациям и нападениям на сотрудников колоний. Об этом говорится в ответе руководства ГУФСИН края на вопросы депутатов законодательного собрания (имеется в распоряжении URA.RU). По данным ведомства, за данной категорией осужденных «обеспечен особый контроль».

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«В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю обеспечен особый контроль над лицами, которые организуют и провоцируют групповое противодействие законным требованиям администрации (44 человека), отбывают наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений и массовых беспорядков (47 человек), склонных к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов (402 человека)», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что на профилактическом учете состоят 2 952 осужденных. Лидеры и активные участники различных отрицательных группировок, «изолированы от общей массы осужденных».

Всего в пермских исправительных колониях отбывают наказание 15 тысяч человек. По данным ГУФСИН края, несмотря на отдельные попытки бунтовщиков дестабилизировать ситуацию в колониях, в 2021 и 2022 годах удалось избежать массовых беспорядков среди осужденных.

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Сотни осужденных, отбывающих наказание в колониях Пермского края, склонны к организации массовых беспорядков, провокациям и нападениям на сотрудников колоний. Об этом говорится в ответе руководства ГУФСИН края на вопросы депутатов законодательного собрания (имеется в распоряжении URA.RU). По данным ведомства, за данной категорией осужденных «обеспечен особый контроль». «В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю обеспечен особый контроль над лицами, которые организуют и провоцируют групповое противодействие законным требованиям администрации (44 человека), отбывают наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений и массовых беспорядков (47 человек), склонных к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов (402 человека)», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что на профилактическом учете состоят 2 952 осужденных. Лидеры и активные участники различных отрицательных группировок, «изолированы от общей массы осужденных». Всего в пермских исправительных колониях отбывают наказание 15 тысяч человек. По данным ГУФСИН края, несмотря на отдельные попытки бунтовщиков дестабилизировать ситуацию в колониях, в 2021 и 2022 годах удалось избежать массовых беспорядков среди осужденных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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