Пермское УФСИН объяснило, зачем заключенные вогнали в себя гвозди

В УФСИН Прикамья действия осужденных назвали шантажом Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Осужденные исправительной колонии №10 Чусовского округа (Пермский край) намеренно травмировали себя гвоздями, чтобы шантажировать администрацию колонии. Так в ГУ ФСИН Прикамья URA.RU прокомментировали действия троих осужденных колонии, которые вогнали в себя гвозди.

«17 апреля в ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю трое неоднократно судимых осужденных совершили акт членовредительства. Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники незамедлительно оказали им медпомощь. Повреждения, нанесенные осужденными, опасности для их жизни и здоровья не представляли. Акция носила демонстративно-шантажный характер», — пояснили URA.RU в УФСИН края.

В ведомстве также отметили, что осужденные отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и «являются злостными нарушителями правил внутреннего распорядка». Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Пермского края заявили, что осужденные ИК-10 вогнали в себя гвозди из-за конфликта с администрацией исправительного учреждения. По факту случившегося начата проверка прокуратуры.

ИК №10 является исправительным учреждением строгого режима. По числу отбывающих в ней наказание лиц она одна из самых крупных в крае.