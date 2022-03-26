26 марта 2022
25 марта 2022

«Криминальный» питбуль из Тюмени покорил миллионы людей в ТikТok. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео с тюменским питбулем набрало почти пять млн просмотров Фото:

Питбуль по кличке Граф из Тюмени собирает миллионы просмотров в социальной сети ТikТok. Сейчас у странички пса почти 173 тысячи подписчиков, самое популярное видео набрало 426 тысяч лайков.

Аккаунт ведет хозяин Павел. На видео он переодевает пса в различные, зачастую бандитские, образы, из-за чего питбуля прозвали «криминальным авторитетом». Ролики развлекательного характера Павел выкладывает на страничку в TikТok. Граф регулярно занимается спортом, пытается строить любовь и даже успел «ограбить» банк. Правда деньги достались хозяину, но зато криминальный пес получил несколько банок тушенки.

В комментариях пользователи, пишут, что с нетерпением ждут новое видео с авторитетным питбулем. «Это лучше, чем голливудские фильмы», — пишет пользователь с ником Лилрикк. «Когда будет продолжение?» — спрашивает автора в комментариях Ярик Гордиенко. «Хозяин молодец, очень артистично», — прокомментировала Дарья Ш.

Фото: официальная страница питбуля в социальной сети «ВКонтакте»

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Питбуль по кличке Граф из Тюмени собирает миллионы просмотров в социальной сети ТikТok. Сейчас у странички пса почти 173 тысячи подписчиков, самое популярное видео набрало 426 тысяч лайков. Аккаунт ведет хозяин Павел. На видео он переодевает пса в различные, зачастую бандитские, образы, из-за чего питбуля прозвали «криминальным авторитетом». Ролики развлекательного характера Павел выкладывает на страничку в TikТok. Граф регулярно занимается спортом, пытается строить любовь и даже успел «ограбить» банк. Правда деньги достались хозяину, но зато криминальный пес получил несколько банок тушенки. В комментариях пользователи, пишут, что с нетерпением ждут новое видео с авторитетным питбулем. «Это лучше, чем голливудские фильмы», — пишет пользователь с ником Лилрикк. «Когда будет продолжение?» — спрашивает автора в комментариях Ярик Гордиенко. «Хозяин молодец, очень артистично», — прокомментировала Дарья Ш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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