Видео с тюменским питбулем набрало почти пять млн просмотров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Питбуль по кличке Граф из Тюмени собирает миллионы просмотров в социальной сети ТikТok. Сейчас у странички пса почти 173 тысячи подписчиков, самое популярное видео набрало 426 тысяч лайков.

Аккаунт ведет хозяин Павел. На видео он переодевает пса в различные, зачастую бандитские, образы, из-за чего питбуля прозвали «криминальным авторитетом». Ролики развлекательного характера Павел выкладывает на страничку в TikТok. Граф регулярно занимается спортом, пытается строить любовь и даже успел «ограбить» банк. Правда деньги достались хозяину, но зато криминальный пес получил несколько банок тушенки.

В комментариях пользователи, пишут, что с нетерпением ждут новое видео с авторитетным питбулем. «Это лучше, чем голливудские фильмы», — пишет пользователь с ником Лилрикк. «Когда будет продолжение?» — спрашивает автора в комментариях Ярик Гордиенко. «Хозяин молодец, очень артистично», — прокомментировала Дарья Ш.

Фото: официальная страница питбуля в социальной сети «ВКонтакте»