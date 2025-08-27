Гигантская щука была поймана в Тобольском районе
В Тобольском районе рыбаку удалось выловить щуку весом около 15 кг. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».
«Выдающийся трофей добыл тобольский рыболов в реке Иртыш. Щука, точный вес неизвестен, так как весов на 12 кг не хватило. Вес, предположительно, составляет около 15 кг», — сообщается в telegram-канале.
Там добавили, что рыбак поймал щуку 25 августа на обычный спиннинг. Недалеко от поселка Сибиряк Тобольского района.
Ранее URA.RU писало о том, что жителю Тюмени удалось поймать огромного сазана. Рыбу-гиганта он выловил на оз. Андреевском.
Рыбак поймал щуку-гиганта на обычный спиннинг
