27 августа 2025

В Тюменской области поймали щуку-монстра. Фото

В Тобольском районе рыбак поймал щуку весом 15 кг
© Служба новостей «URA.RU»
Гигантская щука была поймана в Тобольском районе
Гигантская щука была поймана в Тобольском районе Фото:

В Тобольском районе рыбаку удалось выловить щуку весом около 15 кг. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

«Выдающийся трофей добыл тобольский рыболов в реке Иртыш. Щука, точный вес неизвестен, так как весов на 12 кг не хватило. Вес, предположительно, составляет около 15 кг», — сообщается в telegram-канале.

Там добавили, что рыбак поймал щуку 25 августа на обычный спиннинг. Недалеко от поселка Сибиряк Тобольского района.

Ранее URA.RU писало о том, что жителю Тюмени удалось поймать огромного сазана. Рыбу-гиганта он выловил на оз. Андреевском.

Рыбак поймал щуку-гиганта на обычный спиннинг
Рыбак поймал щуку-гиганта на обычный спиннинг
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
