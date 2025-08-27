Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром накроет Тюмень

Порывы ветра будут достигать 18 м/с
В Тюмени 28 августа будет облачно с прояснениями. Ожидается сильный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до +28 градусов, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В четверг 28 августа на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +13, +18, днем +18, +23 градусов. Местами +28. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — говорится на сайте ведомства.
Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Влажность воздуха составит 96%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!