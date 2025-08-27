27 августа 2025

Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром накроет Тюмень

Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Порывы ветра будут достигать 18 м/с

В Тюмени 28 августа будет облачно с прояснениями. Ожидается сильный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до +28 градусов, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В четверг 28 августа на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +13, +18, днем +18, +23 градусов. Местами +28. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — говорится на сайте ведомства.

Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Влажность воздуха составит 96%.

