1 сентября в Тюмени ожидается дождливая погода

В День знаний на территории Тюмени ожидаются небольшие дожди
1 сентября жителей Тюмени ожидает дождливый день с переменной облачностью. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«Понедельник, 1 сентября. Температура воздуха в дневное время составит 17 градусов. Ночью ожидается до 10 градусов тепла. Пасмурно, кратковременные дожди», — сообщает «Яндекс. Погода».
Аналогичные данные приводит сервис Гисметео. Однако по прогнозу этого сервиса, 1 сентября в Тюмени дождей не будет. «Понедельник, 1 сентября. Температура воздуха днем составит 17 градусов. В ночное время — до 10 градусов тепла. Переменная облачность», — сообщает Гисметео.
