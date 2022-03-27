27 марта 2022

УФАС: свердловчане жалуются на рост стоимости хлеба

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, хлеб, хлебный магазин
18 марта Свердловскстат зафиксировал рост цены на хлеб на 1,78% Фото:
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Жители Свердловской области пожаловались в региональное управление Федеральной антимонопольной службы на подорожание хлеба на 20% в «Пятерочке» и «Смаке». Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УФАС.

«За прошлую неделю поступили жалобы на рост стоимости хлеба в „Пятерочке“ и магазине „Смак“. В обоих случаях рост цены достигает 20%, но ведомство еще не проверяло этот факт», — рассказали в пресс-службе УФАС.

На неделе с 11 по 18 марта Свердловскстат зафиксировал прирост в цене хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,78%. Цена килограмма такого хлеба составляет в среднем 74,7 рубля, сообщается на сайте ведомства. При этом рост стоимости хлеба из пшеницы составил за неделю 0,38%. Его средняя цена по региону составляет 77,3 рубля за кг.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко подорожала белокочанная капуста. Ее цена в магазинах Екатеринбурга достигает 139,9 рубля за килограмм.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Жители Свердловской области пожаловались в региональное управление Федеральной антимонопольной службы на подорожание хлеба на 20% в «Пятерочке» и «Смаке». Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. «За прошлую неделю поступили жалобы на рост стоимости хлеба в „Пятерочке“ и магазине „Смак“. В обоих случаях рост цены достигает 20%, но ведомство еще не проверяло этот факт», — рассказали в пресс-службе УФАС. На неделе с 11 по 18 марта Свердловскстат зафиксировал прирост в цене хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,78%. Цена килограмма такого хлеба составляет в среднем 74,7 рубля, сообщается на сайте ведомства. При этом рост стоимости хлеба из пшеницы составил за неделю 0,38%. Его средняя цена по региону составляет 77,3 рубля за кг. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко подорожала белокочанная капуста. Ее цена в магазинах Екатеринбурга достигает 139,9 рубля за килограмм. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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