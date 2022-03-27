27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Свердловчанке, державшей младенца в шкафу, запросили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Фролов. Тюмень, судебный пристав, суд
. Фото:

Прокуратура потребовала отправить в колонию на 6 лет жительницу Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу и сумке. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Гособвинитель попросил суд назначить местной жительнице, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своей малолетней дочери, наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Заседание прошло 28 марта.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура потребовала отправить в колонию на 6 лет жительницу Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу и сумке. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Гособвинитель попросил суд назначить местной жительнице, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своей малолетней дочери, наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Заседание прошло 28 марта. Новость дополняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...