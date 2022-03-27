Свердловчанке, державшей младенца в шкафу, запросили приговор

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Прокуратура потребовала отправить в колонию на 6 лет жительницу Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу и сумке. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Гособвинитель попросил суд назначить местной жительнице, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своей малолетней дочери, наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Заседание прошло 28 марта.

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