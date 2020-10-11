Раскрыты подробности жизни матери, державшей младенца в шкафу

Соседи не слышали подозрительных звуков из квартиры, где в шкафу находилась новорожденная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Соседи жительницы Карпинска (Свердловская область) Юлии, полгода державшей в шкафу новорожденную дочь, никогда не встречались с женщиной. А из квартиры они не слышали никаких посторонних звуков.

По словам знакомых 37-летней Юлии, она купила квартиру весной 2020 года. «После того, как она заехала, мы ее в глаза никогда не видели. Только к ее сыну в гости иногда приходил мальчик. Тоже лет 13. Я его помню, потому что он бросал в подъезде семечки. Я делала из-за этого замечания. А чтобы в той комнате, где у них была кладовка, плакал новорожденный, никогда такого не слышали», — рассказала «Комсомольской правде» соседка.

Также близкие семьи утверждают, что полгода назад Юлия рассталась с мужем, с которым состояла в браке 10 лет. Причиной расставания, по словам знакомых, могли быть угрозы и избиения со стороны мужчины. Люди, знакомые с ситуацией, уверены, что муж знал о новорожденной девочке, но не признавал ее. Юлия воспитывала 13-летнего сына и трехлетнюю дочь. Все эти полгода мальчик тайком подкармливал новорожденную сестренку детскими смесями.

Шестимесячную девочку в запертом шкафу обнаружили подруги Юлии. Женщина не хотела третьего ребенка, но не решилась убить дочь, поэтому решила уморить ее голодом, передает телеканал 360. Истощенного младенца на вертолете привезли из Карпинска в Екатеринбург. У девочки диагностирована дистрофия третьей степени. Ребенок уже начал есть и играть, пишет агентство Nation News. Мать отправили в психиатрическую клинику для прохождения обследования, на старших детей оформлена опека на бабушку.