Лавров заявил, что Россия не находится в изоляции из-за санкций

28 марта 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что санкции вводят для сдерживания развития РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России не изолировали страну, у РФ есть множество партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У России огромное количество партнеров в мире, ни о какой изоляции речи не идет. Запад всегда будет находить повод для санкций, их цель — сдерживать развитие РФ», — высказался Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, санкции в отношении России вводили и до начала спецоперации на Украине. Например, США в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника приняли «список Магнитского» в отношении официальных лиц РФ, которые якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Также против РФ вводили ограничения после вхождения Крыма в состав России, отметил Лавров. Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Власти РФ отмечали, что санкции оказывают также негативный эффект на западные страны, которые вводят их. В Европе проходят протесты против антироссийских санкций, отмечал британский политический обозреватель Энтони Уэббер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции в отношении России не изолировали страну, у РФ есть множество партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У России огромное количество партнеров в мире, ни о какой изоляции речи не идет. Запад всегда будет находить повод для санкций, их цель — сдерживать развитие РФ», — высказался Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, санкции в отношении России вводили и до начала спецоперации на Украине. Например, США в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника приняли «список Магнитского» в отношении официальных лиц РФ, которые якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Также против РФ вводили ограничения после вхождения Крыма в состав России, отметил Лавров. Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Власти РФ отмечали, что санкции оказывают также негативный эффект на западные страны, которые вводят их. В Европе проходят протесты против антироссийских санкций, отмечал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.