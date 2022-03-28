Лавров заявил, что Россия не находится в изоляции из-за санкций

Санкции в отношении России не изолировали страну, у РФ есть множество партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У России огромное количество партнеров в мире, ни о какой изоляции речи не идет. Запад всегда будет находить повод для санкций, их цель — сдерживать развитие РФ», — высказался Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
По его словам, санкции в отношении России вводили и до начала спецоперации на Украине. Например, США в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника приняли «список Магнитского» в отношении официальных лиц РФ, которые якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Также против РФ вводили ограничения после вхождения Крыма в состав России, отметил Лавров.
Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Власти РФ отмечали, что санкции оказывают также негативный эффект на западные страны, которые вводят их. В Европе проходят протесты против антироссийских санкций, отмечал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.
Санкции в отношении России не изолировали страну, у РФ есть множество партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У России огромное количество партнеров в мире, ни о какой изоляции речи не идет. Запад всегда будет находить повод для санкций, их цель — сдерживать развитие РФ», — высказался Лавров, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, санкции в отношении России вводили и до начала спецоперации на Украине. Например, США в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника приняли «список Магнитского» в отношении официальных лиц РФ, которые якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Также против РФ вводили ограничения после вхождения Крыма в состав России, отметил Лавров. Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Власти РФ отмечали, что санкции оказывают также негативный эффект на западные страны, которые вводят их. В Европе проходят протесты против антироссийских санкций, отмечал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.