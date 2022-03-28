В Европе заявили о протестах из-за санкций против России. «Не думали о последствиях»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, толпа, сквер на драме, фонарики, свет
В Европе прошли акции против антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европе проходят протесты против санкций в отношении России. Такое мнение высказал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.

«Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», — заявил в разговоре с RT Энтони Уэббер.

По его словам, в Европе не подумали о последствиях для своих стран. Европе стоит изменить свою политику и осознать, что введенные санкции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС, высказался Уэббер.

США, Европа и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Власти РФ сообщали, что ограничения наносят удар и по западным странам. Там растет инфляция, нарушаются системы логистики и расчетов. Также среди западных стран нет единого мнения по поводу санкций, Венгрия выступает против ограничений, а другие государства недовольны ситуацией на энергетическом рынке. В Германии санкции в отношении РФ и ситуация на Украине приводят к росту инфляции, передает Life со ссылкой на немецкий телеканал Welt.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Европе проходят протесты против санкций в отношении России. Такое мнение высказал британский политический обозреватель Энтони Уэббер. «Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», — заявил в разговоре с RT Энтони Уэббер. По его словам, в Европе не подумали о последствиях для своих стран. Европе стоит изменить свою политику и осознать, что введенные санкции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС, высказался Уэббер. США, Европа и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Власти РФ сообщали, что ограничения наносят удар и по западным странам. Там растет инфляция, нарушаются системы логистики и расчетов. Также среди западных стран нет единого мнения по поводу санкций, Венгрия выступает против ограничений, а другие государства недовольны ситуацией на энергетическом рынке. В Германии санкции в отношении РФ и ситуация на Украине приводят к росту инфляции, передает Life со ссылкой на немецкий телеканал Welt.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...