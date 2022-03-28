В Европе прошли акции против антироссийских санкций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европе проходят протесты против санкций в отношении России. Такое мнение высказал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.

«Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов», — заявил в разговоре с RT Энтони Уэббер.

По его словам, в Европе не подумали о последствиях для своих стран. Европе стоит изменить свою политику и осознать, что введенные санкции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС, высказался Уэббер.

США, Европа и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Власти РФ сообщали, что ограничения наносят удар и по западным странам. Там растет инфляция, нарушаются системы логистики и расчетов. Также среди западных стран нет единого мнения по поводу санкций, Венгрия выступает против ограничений, а другие государства недовольны ситуацией на энергетическом рынке. В Германии санкции в отношении РФ и ситуация на Украине приводят к росту инфляции, передает Life со ссылкой на немецкий телеканал Welt.

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