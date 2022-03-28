Диетологи рассказали, каким должен быть правильный ужин

28 марта 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

На ужин лучше всего употреблять рыбу, овощи, творог, либо омлет Фото: Размик Закарян © URA.RU Правильный ужин должен быть легким и состоять из минимального количества калорийных продуктов, чтобы у организма была возможность для отдыха и восстановления сил. Об этом в беседе с URA.RU рассказали диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. «Ужин должен быть легким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснетесь в более хорошем настроении. Полноценный ужин — это какая-то белая запеченная рыба, овощи, в сыром виде в салате, либо приготовленные на гриле или в духовке, плюс какой-то белок, индейка, возможно, бобовые, просто как добавка к гарниру, омлет. Но не грибы, свиные ребра, говядина, то, что долго переваривается», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, ужинать необходимо за 2-3 часа до сна. «Важно отужинать за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Конечно, если это очень жирная и тяжелая пища, то максимум лучше поесть в 18:00 и дальше не стоит. Только что-то легкое, возможно, даже через час после ужина выпить стакан кефира, но это в том случае, если нет непереносимости лактозы и все нормально с желудочно-кишечным трактом. Главное, обязательно поесть, иначе плохо будете спать, а именно во сне организм наш отдыхает, обновляется, иммунитет повышается, плюс, с утра съедите все подряд из холодильника, что очень тяжело для организма», — заявила Писарева. Нурия Дианова подчеркнула важность правильного употребления кисломолочных продуктов на ночь. «Любой кисломолочный напиток в определенных дозах можно выпить за 1,5 часа до сна, но тогда ужин должен быть за 4 часа до сна, так как у нас есть определенная скорость эвакуации пищи. Если вы закинете в себя печеный картофель, стейк, овощи, у вас пища не успеет уйти, как вы сверху заполируете это все еще и кефиром», — добавила она. При этом врач-гастроэнтеролог согласилась, что от тяжелой пищи на ночь лучше отказаться. «Кусковое мясо хуже усваивается на ужин, в отличие от рыбы. Она будет легко переносится, как и творог, несоленый сыр, моцарелла, адыгейский. Не стоит есть на ночь оливки, маслины, консервированные продукты, слабосоленую рыбу, так как это все приведет к задержке жидкости и утром вы проснетесь помятыми. Если человек худеет, то на ужин лучше не употреблять углеводы», — заключила Дианова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правильный ужин должен быть легким и состоять из минимального количества калорийных продуктов, чтобы у организма была возможность для отдыха и восстановления сил. Об этом в беседе с URA.RU рассказали диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. «Ужин должен быть легким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснетесь в более хорошем настроении. Полноценный ужин — это какая-то белая запеченная рыба, овощи, в сыром виде в салате, либо приготовленные на гриле или в духовке, плюс какой-то белок, индейка, возможно, бобовые, просто как добавка к гарниру, омлет. Но не грибы, свиные ребра, говядина, то, что долго переваривается», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, ужинать необходимо за 2-3 часа до сна. «Важно отужинать за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Конечно, если это очень жирная и тяжелая пища, то максимум лучше поесть в 18:00 и дальше не стоит. Только что-то легкое, возможно, даже через час после ужина выпить стакан кефира, но это в том случае, если нет непереносимости лактозы и все нормально с желудочно-кишечным трактом. Главное, обязательно поесть, иначе плохо будете спать, а именно во сне организм наш отдыхает, обновляется, иммунитет повышается, плюс, с утра съедите все подряд из холодильника, что очень тяжело для организма», — заявила Писарева. Нурия Дианова подчеркнула важность правильного употребления кисломолочных продуктов на ночь. «Любой кисломолочный напиток в определенных дозах можно выпить за 1,5 часа до сна, но тогда ужин должен быть за 4 часа до сна, так как у нас есть определенная скорость эвакуации пищи. Если вы закинете в себя печеный картофель, стейк, овощи, у вас пища не успеет уйти, как вы сверху заполируете это все еще и кефиром», — добавила она. При этом врач-гастроэнтеролог согласилась, что от тяжелой пищи на ночь лучше отказаться. «Кусковое мясо хуже усваивается на ужин, в отличие от рыбы. Она будет легко переносится, как и творог, несоленый сыр, моцарелла, адыгейский. Не стоит есть на ночь оливки, маслины, консервированные продукты, слабосоленую рыбу, так как это все приведет к задержке жидкости и утром вы проснетесь помятыми. Если человек худеет, то на ужин лучше не употреблять углеводы», — заключила Дианова.