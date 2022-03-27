РЖД оштрафовали за состояние вокзала Пермь-II

Краевой Роспотребнадзор выявил нарушения на железнодорожном вокзале Фото: Анна Майорова © URA.RU

ОАО «РЖД» оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на вокзале Пермь-II. Их обнаружили во время внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«ОАО „РЖД“ допустило нарушения требований к эксплуатации общественных помещений на железнодорожном вокзале Пермь-II. Не соответствовали норме температура воздуха в зоне пребывания пассажиров и уровень искусственной освещенности. Кроме того, были выявлены выбоины и трещины на платформах и дорожках», — указали в пресс-службе суда.

Дзержинский районный суд Перми привлек ОАО «РЖД» к административной ответственности, был назначен штраф. Защитник корпорации подал жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить такое решение. Однако краевой суд решил, что оснований для этого не имеется, вина ОАО «РЖД» полностью подтверждается протоколами лабораторных испытаний и экспертным заключением.

Ранее URA.RU рассказывало, как власти Пермского края планируют видоизменить железнодорожный вокзал Пермь-II. Эскиз транспортно-пересадочного узла (ТПУ) был представлен на заседании правительства края.