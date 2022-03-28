Закрывшееся издание Znak.com вернется к работе только в одном регионе

28 марта 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Издание Znak.com закрыто с 4 марта, но готовится вернуться к работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интернет-газета Znak.com, объявившая о закрытии, но планирующая вернуться к работе, распустит редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией в издании. «Znak.com возобновит работу, закрыв все региональные отделения. Будут работать только по федеральной повестке и по Свердловской области — потому что [владелица издания, пиарщица Аксана] Панова близка к [свердловскому губернатору Евгению] Куйвашеву», — рассказал инсайдер агентства. К моменту закрытия интернет-газета, помимо Екатеринбурга, работала в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Другой собеседник URA.RU заметил, что еще нет однозначного ответа, вернется ли редакция к работе, но если это произойдет, Znak.com сменит формат. «И журналисты в регионах уже не понадобятся», — подчеркнул он. Шеф-редактор издания Мария Плюснина отказалась комментировать эти сведения. Руководство Znak.com (действует с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что в ближайшее время издание будет запущено вновь. По одной из версий, это произойдет до конца марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Интернет-газета Znak.com, объявившая о закрытии, но планирующая вернуться к работе, распустит редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией в издании. «Znak.com возобновит работу, закрыв все региональные отделения. Будут работать только по федеральной повестке и по Свердловской области — потому что [владелица издания, пиарщица Аксана] Панова близка к [свердловскому губернатору Евгению] Куйвашеву», — рассказал инсайдер агентства. К моменту закрытия интернет-газета, помимо Екатеринбурга, работала в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Другой собеседник URA.RU заметил, что еще нет однозначного ответа, вернется ли редакция к работе, но если это произойдет, Znak.com сменит формат. «И журналисты в регионах уже не понадобятся», — подчеркнул он. Шеф-редактор издания Мария Плюснина отказалась комментировать эти сведения. Руководство Znak.com (действует с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что в ближайшее время издание будет запущено вновь. По одной из версий, это произойдет до конца марта.