Закрывшееся издание Znak.com вернется к работе только в одном регионе

Интернет-газета Znak.com, объявившая о закрытии, но планирующая вернуться к работе, распустит редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией в издании.
«Znak.com возобновит работу, закрыв все региональные отделения. Будут работать только по федеральной повестке и по Свердловской области — потому что [владелица издания, пиарщица Аксана] Панова близка к [свердловскому губернатору Евгению] Куйвашеву», — рассказал инсайдер агентства. К моменту закрытия интернет-газета, помимо Екатеринбурга, работала в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.
Другой собеседник URA.RU заметил, что еще нет однозначного ответа, вернется ли редакция к работе, но если это произойдет, Znak.com сменит формат. «И журналисты в регионах уже не понадобятся», — подчеркнул он. Шеф-редактор издания Мария Плюснина отказалась комментировать эти сведения.
Руководство Znak.com (действует с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что в ближайшее время издание будет запущено вновь. По одной из версий, это произойдет до конца марта.
Интернет-газета Znak.com, объявившая о закрытии, но планирующая вернуться к работе, распустит редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией в издании. «Znak.com возобновит работу, закрыв все региональные отделения. Будут работать только по федеральной повестке и по Свердловской области — потому что [владелица издания, пиарщица Аксана] Панова близка к [свердловскому губернатору Евгению] Куйвашеву», — рассказал инсайдер агентства. К моменту закрытия интернет-газета, помимо Екатеринбурга, работала в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Другой собеседник URA.RU заметил, что еще нет однозначного ответа, вернется ли редакция к работе, но если это произойдет, Znak.com сменит формат. «И журналисты в регионах уже не понадобятся», — подчеркнул он. Шеф-редактор издания Мария Плюснина отказалась комментировать эти сведения. Руководство Znak.com (действует с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что в ближайшее время издание будет запущено вновь. По одной из версий, это произойдет до конца марта.