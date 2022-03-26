26 марта 2022
25 марта 2022

В школах Сургута приняли беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
В ХМАО дети, эвакуированные из ЛНР и ДНР, пошли в школу Фото:
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Беженцы с Украины

В Сургуте дети, прибывшие из ЛНР и ДНР, начали ходить в школу. Все они зачислены в одно образовательное учреждение в поселке Юность, который находится вблизи города. Об этом рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина во время онлайн брифинга.

«Дети из ЛНР и ДНР уже получают образование. Они зачислены в школу №15 в поселке Юность. Они получают образование с 1 по 11 класс. Среди них есть и дети дошкольного возраста, если они будут продолжать на территории Сургута, то им будет также предоставлено право для зачисления в первые классы», — сказала Замятина

Она добавила, что дети дошкольного возраста на данный момент посещают детский сад «Сказка», который также расположен в здании школы №15. «Школа создает максимально комфортные условия для получения образования», — заверила Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал первым регионом в УрФО, куда были организованно доставлены эвакуированные жители из ДНР и ЛНР. В Сургут прибыл 71 человек, среди них 51 ребенок. 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, которая, по данным правительства, призвана завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, начавшиеся в 2014 году.

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В Сургуте дети, прибывшие из ЛНР и ДНР, начали ходить в школу. Все они зачислены в одно образовательное учреждение в поселке Юность, который находится вблизи города. Об этом рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина во время онлайн брифинга. «Дети из ЛНР и ДНР уже получают образование. Они зачислены в школу №15 в поселке Юность. Они получают образование с 1 по 11 класс. Среди них есть и дети дошкольного возраста, если они будут продолжать на территории Сургута, то им будет также предоставлено право для зачисления в первые классы», — сказала Замятина Она добавила, что дети дошкольного возраста на данный момент посещают детский сад «Сказка», который также расположен в здании школы №15. «Школа создает максимально комфортные условия для получения образования», — заверила Замятина. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал первым регионом в УрФО, куда были организованно доставлены эвакуированные жители из ДНР и ЛНР. В Сургут прибыл 71 человек, среди них 51 ребенок. 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, которая, по данным правительства, призвана завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, начавшиеся в 2014 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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