ХМАО первым в УрФО примет беженцев из Донбасса

Эвакуированных жителей в Югре сопровождать будут врачи и психологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

ХМАО оказался первым среди регионов УрФО, куда будет доставлена партия эвакуированных жителей из Донбасса. Чартер из Минеральных Вод с 71 пассажиром на борту 7 марта прилетит в Сургут. О прибытии рейса URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Специальный рейс организован по инициативе региона — согласно поручению губернатора Югры Натальи Комаровой с согласованием МЧС России. Авиаперевозчиком выступает „ЮТэйр“. Все необходимое содействие оказывают региональные управления МЧС Югры и Ростовской области, Минтранс Ростовской области и Ставропольского края, администрация города Минеральные воды, Гуманитарный добровольческий корпус Югры», — прокомментировали в депсвязей. По прибытию в Сургуте эвакуированные жители будут размещены на спортивной базе «Олимпия».

Окружные власти сообщили, что прибывшим жителям Донбасса будет оказано содействие в оформлении всех необходимых документов — от ИНН до вида на жительства на территории РФ. Среди пассажиров рейса 51 ребенок в возрасте от одного месяца до 18 лет. «Все дети, которые прибудут на территорию Югры, будут обеспечены местами в дошкольных и общеобразовательных организациях», — рассказал директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова выразила готовность разместить 300 беженцев из Донбасса на территории региона. Соответствующее письмо от ее имени было отправлено в адрес врио министра МЧС Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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