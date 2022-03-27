У мэра пермской Лысьвы появились конкуренты в борьбе за власть

На пост главы Лысьвенского округа претендуют три кандидата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На конкурс по отбору главы Лысьвенского городского округа (Пермский край) заявилось три кандидата. Как сообщает источник URA.RU в мэрии Лысьвы, конкурнецию и. о. главы территории Никите Федосееву составят главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев и помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.

«Закончился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Лысьвы. В нем примут участие главврач ООО „Медсервис“ Илья Арзамасцев, помощник депутата заксобрания Александр Смирнов и исполняющий обязанности главы Лысьвы Никита Федосеев. Конкурсная комиссия выберет двух кандидатов, которые выступят перед депутатами думы», — отметил источник.

Пост главы Лысьвенского округа стал вакантным в феврале после ухода с этой должности Александра Гончарова. В качестве исполняющего обязанности главы был назначен заместитель Гончарова по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. Конкурс, где кандидаты должны будут представить комиссии программы развития муниципалитета, состоится 6 апреля. Комиссия выберет двух фаворитов, главу из которых депутаты определят квалифицированным большинством голосов.