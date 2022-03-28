Инсайд: генерал в отставке задержан в Екатеринбурге за педофилию

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Подозреваемых задержали в ночь на 28 марта Фото:

Генерал-майора в отставке и его подельника — известного свердловского врача — задержали в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в силовых структурах.

«Подозреваемых задержали в ночь на понедельник (28 марта, — прим. ред.). По предварительной информации, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В квартире обнаружили спиртное и наркотики», — сообщил источник. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Персональные данные задержанных не разглашаются, но, по данным источников, речь может идти про генерал-майора Рамиля Гилязова. Он был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александру Шульге. Он воздержался от комментариев.

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Генерал-майора в отставке и его подельника — известного свердловского врача — задержали в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в силовых структурах. «Подозреваемых задержали в ночь на понедельник (28 марта, — прим. ред.). По предварительной информации, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В квартире обнаружили спиртное и наркотики», — сообщил источник. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Персональные данные задержанных не разглашаются, но, по данным источников, речь может идти про генерал-майора Рамиля Гилязова. Он был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александру Шульге. Он воздержался от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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