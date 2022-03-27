27 марта 2022
25 марта 2022

В Перми будут судить экс-депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, бурнашов алексей
Бывшего депутата Алексея Бурнашова будут судить в Перми Фото:

Материалы уголовного дела, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, переданы в суд. Бурнашова обвиняют в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Информация о передаче дела в суд размещена 28 марта на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

«По уголовному делу проведено три судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения. В настоящее время материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

8 июля 2021 года Бурнашова остановили сотрудники ГИБДД. Сообщалось, что депутат нарушил Правила дорожного движения. На видеозаписи его общения с полицейскими он нецензурно выражался и обвинял их в вымогательстве взятки. В СК добавили, что мужчина причинил одному из сотрудников телесные повреждения, которые расцениваются в совокупности как легкий вред здоровью.

Позже Бурнашов принес сотрудникам ДПС свои извинения. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн поделился с URA.RU мнением, что этот инцидент поставил крест на политической карьере Бурнашова.

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Материалы уголовного дела, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, переданы в суд. Бурнашова обвиняют в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Информация о передаче дела в суд размещена 28 марта на сайте СУ СК России по Пермскому краю. «По уголовному делу проведено три судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения. В настоящее время материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. 8 июля 2021 года Бурнашова остановили сотрудники ГИБДД. Сообщалось, что депутат нарушил Правила дорожного движения. На видеозаписи его общения с полицейскими он нецензурно выражался и обвинял их в вымогательстве взятки. В СК добавили, что мужчина причинил одному из сотрудников телесные повреждения, которые расцениваются в совокупности как легкий вред здоровью. Позже Бурнашов принес сотрудникам ДПС свои извинения. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн поделился с URA.RU мнением, что этот инцидент поставил крест на политической карьере Бурнашова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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