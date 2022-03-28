Тюменец устроил поножовщину на ЖД вокзале Нижнего Новгорода. Фото

29 марта 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Тюменец напал на пассажира на вокзале в Нижнем Новгороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюменской области порезал канцелярским ножом лицо и руки одному из пассажиров, ожидающего свой рейс на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Об этом сообщает официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Приволжскому округу. «Установлено, что подозреваемый, ранее судимый 58-летний житель Тюменской области, находился в зале ожидания ЖД вокзала. В какой-то момент он обратился к сидящему на соседней лавке гражданину с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался. Отказ возмутил его. Поэтому он прошел к своему месту, достал из сумки канцелярский нож, с которым и набросился на „обидчика“», — сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что, убегая мужчина получил несколько порезов лица и рук. Тюменец был задержан и заключен под стражу. Следственным отделом Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Жителю Тюменской области грозит до семи лет лишения свободы. официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Тюменской области порезал канцелярским ножом лицо и руки одному из пассажиров, ожидающего свой рейс на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Об этом сообщает официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Приволжскому округу. «Установлено, что подозреваемый, ранее судимый 58-летний житель Тюменской области, находился в зале ожидания ЖД вокзала. В какой-то момент он обратился к сидящему на соседней лавке гражданину с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался. Отказ возмутил его. Поэтому он прошел к своему месту, достал из сумки канцелярский нож, с которым и набросился на „обидчика“», — сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что, убегая мужчина получил несколько порезов лица и рук. Тюменец был задержан и заключен под стражу. Следственным отделом Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Жителю Тюменской области грозит до семи лет лишения свободы.