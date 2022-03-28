Курганцам запретили делать ремонт по выходным

В Курганской области осталось меньше часов, когда можно шуметь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Курганской облдумы приняли закон, из-за которого увеличилось количество часов, когда нельзя шуметь в регионе. Из-за этого, например, нельзя будет делать ремонт в воскресенье и праздничные дни. Данное решение было принято 29 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Проект закона <…> предусматривает установление ограничений по совершению определенных действий нарушающих тишину и покой граждан в ночное и дневное время. Закон был доработан», — рассказал на заседании депутат облдумы Родион Вяткин.

Раньше в регионе штрафы грозили нарушившим тишину и покой граждан только с 23:00 до 7:00. Теперь шуметь нельзя каждый день с 22:00 до 8:00, а также в субботу с 8:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 22:00. В воскресенье и в праздничные дни этот запрет будут действовать в течение всего дня.

За нарушение гражданам грозит штраф от 2000 до 4000 рублей, должностным лицам — от 4000 рублей до 6000 рублей, юрлицам — от 6000 рублей до 8000 рублей. За повторное нарушение в течение года физлицам грозит штраф до 5000 рублей, должностным лицам — до 8000 рублей, юрлицам — до 10000 рублей.

Ранее первый заместитель прокурора региона Андрей Иньшаков рассказывал, что законопроект был предложен после неоднократных обращений граждан. В часы, которые были указаны выше, запрещается использовать звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства, ремонт и перепланировку помещений, погрузочно-разгрузочные работы, которые нарушают права граждан на тишину и покой. Также водители должны оперативно выключать автомобильную сигнализацию.

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