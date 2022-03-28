В Тюмени пропал девятилетний ребенок. Фото

29 марта 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома днем 28 марта и пропал (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девятилетний тюменец Сергей Клишев ушел из дома по улице Новосибирска днем 28 марта, о его местонахождении ничего не известно до сих пор. Ориентировка на поиск мальчика появилась в социальных сетях. «Сергей Клишев (2012 года рождения), ученик третьего класса школы № 30 Тюмени, 28 марта в 16:00 ушел дома №22 по улице Новосибирская, до настоящего времени не вернулся. Рост 125 — 130 сантиметров, голубые глаза, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, черную шапку, серые штаны, темно-синие ботинки», — говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Тюмень — территория безопасности» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о пропаже ребенка подтвердили. Там отметили, что родители обратились за помощью полицейских накануне, в 23:30. Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия. Любую информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам 02, 29-11-20, 64-73-46, 510-112. Фото: Тюмень — территория безопасности, ВКонтакте Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Девятилетний тюменец Сергей Клишев ушел из дома по улице Новосибирска днем 28 марта, о его местонахождении ничего не известно до сих пор. Ориентировка на поиск мальчика появилась в социальных сетях. «Сергей Клишев (2012 года рождения), ученик третьего класса школы № 30 Тюмени, 28 марта в 16:00 ушел дома №22 по улице Новосибирская, до настоящего времени не вернулся. Рост 125 — 130 сантиметров, голубые глаза, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, черную шапку, серые штаны, темно-синие ботинки», — говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Тюмень — территория безопасности» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о пропаже ребенка подтвердили. Там отметили, что родители обратились за помощью полицейских накануне, в 23:30. Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия. Любую информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам 02, 29-11-20, 64-73-46, 510-112.