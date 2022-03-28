28 марта 2022
27 марта 2022

Пермских дольщиков обманули на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лжезастройщик собрал с пермяков 48 миллионов рублей Фото:

Житель Перми имитировал деятельность застройщика и ему удалось собрать с потенциальных покупателей квартир домов, которые он якобы построит, 48 миллионов рублей. Теперь ему придется отбывать наказание в исправительной колонии за мошенничество. Об этом сообщили на портале прокуратуры Пермского края.

«Мужчина разместил в СМИ объявления о начале строительства двух многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной по Перми. Однако разрешения на строительство он не получал, прав на привлечение денежных средств как застройщик не имел», — рассказывают подробности в пресс-службе прокуратуры.

Пермяк для создания видимости работы застройщика даже разработал проектную документацию, заключил агентский договор на строительные работы с юрлицом, директором которого он сам же и являлся. В результате он собрал с пермяков 48 миллионов рублей.

Мотовилихинский районный суд Перми признал лжезастройщика виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и назначил наказание — пять лет исправительной колонии общего режима. Мужчину так же ожидают иски от потерпевших. Они будут требовать компенсацию причиненного ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяка отправили отдыхать в несуществующий отель в Крыму. Индивидуального предпринимателя, продавшего путевку, оштрафовали.

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Житель Перми имитировал деятельность застройщика и ему удалось собрать с потенциальных покупателей квартир домов, которые он якобы построит, 48 миллионов рублей. Теперь ему придется отбывать наказание в исправительной колонии за мошенничество. Об этом сообщили на портале прокуратуры Пермского края. «Мужчина разместил в СМИ объявления о начале строительства двух многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной по Перми. Однако разрешения на строительство он не получал, прав на привлечение денежных средств как застройщик не имел», — рассказывают подробности в пресс-службе прокуратуры. Пермяк для создания видимости работы застройщика даже разработал проектную документацию, заключил агентский договор на строительные работы с юрлицом, директором которого он сам же и являлся. В результате он собрал с пермяков 48 миллионов рублей. Мотовилихинский районный суд Перми признал лжезастройщика виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и назначил наказание — пять лет исправительной колонии общего режима. Мужчину так же ожидают иски от потерпевших. Они будут требовать компенсацию причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка отправили отдыхать в несуществующий отель в Крыму. Индивидуального предпринимателя, продавшего путевку, оштрафовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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