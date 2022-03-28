Владимир Казаков представил в Бишкеке противопожарную технику, произведенную в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил гендиректора Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования (Курганская область) Владимира Казакова за поставленную технику для МЧС республики. Всего в эту страну поставлено 58 пожарных машин, произведенных в Зауралье, сообщает департамент экономического развития Курганской области.

«МЧС Республики Кыргызстан торжественно вручили 58 пожарных машин варгашинского производства. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично поблагодарил гендиректора Варгашинского завода ППСО Владимира Казакова, прибывшего в Бишкек для участия в церемонии, а в его лице — весь коллектив предприятия-производителя», — говорится в сообщении на сайте департамента.

Как сообщает сайт президента Республики Кыргызстан, 58 пожарных машин переданы в рамках проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане», финансируемого Всемирным банком. «Такое масштабное обновление автопарка пожарных машин не производилось с 2008 года», — отмечает пресс-служба президента.

Новая техника Варгашинского завода ППСО укомплектована современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами. В каждой из пожарных машин есть цистерна на шесть тонн, пенобак и насосы различной мощности, а также специальные аварийно-спасательные инструменты.

Ранее URA.RU сообщало, что техника Варгашинского завода (ППСО) принимала участие в работе XIII Международного салона «Комплексная безопасность-2021». В марте стало известно, что в Варгашинском заводе ППСО в рамках программы импортозамещания создали машину «Иней» для противогололедной обработки на базе Урал NEXT, аналогов которой в России нет. Первая такая машина уже работает в аэропорту «Пашковский» (Краснодар).

Садыр Жапаров (справа) поблагодарил Владимира Казакова (слева) за технику Фото: официальный сайт президента Кыргызской Республики

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