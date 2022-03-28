Сталинский лагерь в ЯНАО превратят в музей

Власти ЯНАО установят освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО сделают из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время встречи с деятелями культуры, планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.

«Он находится примерно на середине пути между Салехардом и Надымом. Мы обустроим там освещение, стоянку для тех, кто захочет остановиться и посетить памятное место. Оно производит по понятным причинам достаточно тяжелое впечатление, но это тоже наша история, которую нужно знать, делать правильные выводы. Эту историю нужно сохранить для поколений», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

На данный момент на территории участка сохранилась часть строений, а именно вышка, бараки и атрибутика того времени. 501 стройка — это официальное название секретной железной дороги Чум — Салехард — Игарка, которую в 1947—1953 годах возводили в ЯНАО. Работали там преимущественно заключенные, которые проложили сотни километров железной дороги. В 1953 году работы были остановлены.

Ранее URA.RU сообщало, что историки пытаются остатки 501 стройки. Так, Игорь Сегеда из Салехарда работает над волонтерским проектом «Трансполярная тропа» — в буквальном смысле прокладывает туристическую тропу к заброшенному лагерю ГУЛАГа «Кинжальный мыс». А его коллега историк из Надыма Вадим Гриценко реконструирует территорию лагпункта у разъезда Щучий.

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