На окраине Екатеринбурга построят IT-деревню

Сама IT-деревня расположится в границах улиц Пихтовой — Малопрудной — Суходольской Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Широкой Речке (жилой район в Екатеринбурге — прим.ред.) построят IT-городок площадью в 37 гектаров. Здесь появятся офисные пространства, скалодром и образовательный центр, а также огромный парк водно-болотных угодий. Стоимость проекта пока неизвестна. Построит инновационный городок «СКБ Контур».

«В северной части проектируемой площадки построят образовательный центр и разместят спортивный центр с эксплуатируемой кровлей. Предусмотрен общественный спортивный парк с площадками для волейбола, баскетбола, настольного тенниса и других игр. Также появится парк водно-болотных угодий с пристанями», — пишет Е1.

Городок смогут посещать как сотрудники офисов, так и все желающие екатеринбуржцы. Парк несет в себе идею открытых общественных пространств. «Когда все офисные здания построят, там смогут разместиться порядка трех тысяч работников. Все они будут заняты в высокотехнологичных процессах. Общая площадь офисной части составляет 66,3 тысячи квадратных метров», — сказано в документации проекта.

Помимо спортивных элементов на улице, в IT-городке появятся спортивный центр на 400 человек общей площадью 12 тысяч квадратов и скалодром на 150 человек на площади 8,5 тысячи квадратных метров. Для сотрудников и гостей городка построят парковку почти 1,5 тысячи парковочных мест. Городок планируют построить к 2030 году.