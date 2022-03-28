Тюменца осудили за интимные фото, отправленные ребенку в соцсетях

29 марта 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Суд приговорил 20-летнего жителя Казанского района к 200 часам обязательных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Казанский суд приговорил 20-летнего местного жителя, отправлявшего свои интимные фото несовершеннолетней девочке в соцсети «ВКонтакте», к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Тюменец был осужден по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. «Как следует из материалов дела, в период с 25 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года отправлял несовершеннолетней девушке с помощью мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ текстовые сообщения на сексуальную тему и свои фото половых органов, причинив потерпевшей моральные страдания», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что подсудимый полностью признал вину и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд, с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Казанский суд приговорил 20-летнего местного жителя, отправлявшего свои интимные фото несовершеннолетней девочке в соцсети «ВКонтакте», к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Тюменец был осужден по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. «Как следует из материалов дела, в период с 25 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года отправлял несовершеннолетней девушке с помощью мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ текстовые сообщения на сексуальную тему и свои фото половых органов, причинив потерпевшей моральные страдания», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что подсудимый полностью признал вину и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд, с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.