28 марта 2022

Тюменца осудили за интимные фото, отправленные ребенку в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд приговорил 20-летнего жителя Казанского района к 200 часам обязательных работ Фото:

Казанский суд приговорил 20-летнего местного жителя, отправлявшего свои интимные фото несовершеннолетней девочке в соцсети «ВКонтакте», к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Тюменец был осужден по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

«Как следует из материалов дела, в период с 25 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года отправлял несовершеннолетней девушке с помощью мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ текстовые сообщения на сексуальную тему и свои фото половых органов, причинив потерпевшей моральные страдания», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что подсудимый полностью признал вину и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд, с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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Казанский суд приговорил 20-летнего местного жителя, отправлявшего свои интимные фото несовершеннолетней девочке в соцсети «ВКонтакте», к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Тюменец был осужден по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. «Как следует из материалов дела, в период с 25 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года отправлял несовершеннолетней девушке с помощью мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ текстовые сообщения на сексуальную тему и свои фото половых органов, причинив потерпевшей моральные страдания», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что подсудимый полностью признал вину и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд, с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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