Троих курганцев обвинили в похищении человека и вымогательстве

29 марта 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

СК передает дело о похищении юноши в Кургане в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане завершено расследование дела о похищении человека и вымогательстве денег. Трое жителей города предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Кургана 1998, 1999 и 2001 годов рождения. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 161 (грабеж), ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. По данным следствия, в феврале 2021 года один из обвиняемых избил 20-летнего знакомого за автобусной остановкой «Горбольница №1». Он посадил пострадавшего в автомобиль и вывез в съемную квартиру. Еще двое соучастников продолжили избивать юношу в квартире. Требовали с похищенного и его брата 200 тысяч рублей. Через три дня юноше удалось сбежать. Пострадавший обратился в полицию, но не смог указать адрес, где его удерживали. При совместной работе сотрудники УМВД и СК установили и задержали похитителей. Обвиняемые на время следствия находились под стражей. В ходе расследования дела установлена причастность одного из обвиняемых к интимной связи с несовершеннолетней девушкой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане завершено расследование дела о похищении человека и вымогательстве денег. Трое жителей города предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Кургана 1998, 1999 и 2001 годов рождения. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 161 (грабеж), ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. По данным следствия, в феврале 2021 года один из обвиняемых избил 20-летнего знакомого за автобусной остановкой «Горбольница №1». Он посадил пострадавшего в автомобиль и вывез в съемную квартиру. Еще двое соучастников продолжили избивать юношу в квартире. Требовали с похищенного и его брата 200 тысяч рублей. Через три дня юноше удалось сбежать. Пострадавший обратился в полицию, но не смог указать адрес, где его удерживали. При совместной работе сотрудники УМВД и СК установили и задержали похитителей. Обвиняемые на время следствия находились под стражей. В ходе расследования дела установлена причастность одного из обвиняемых к интимной связи с несовершеннолетней девушкой.